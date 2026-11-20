В то же время пара не скрывает своих отношений в повседневной жизни, а в СМИ неоднократно высказывались предположения, что избранником певицы является российский актер Роман Полянский. Недавно Гросу побывала во Львове, где встретилась с блогером Николасом Кармой, который спрашивает у прохожих, сколько стоит их look. Во время этой встречи певица рассказала не только о своем образе, но и поделилась подробностями семейной жизни. В частности, она раскрыла, чем занимается ее муж и как они распределяют семейные деньги. Ролик появился на странице Николаса Кармы в инстаграме.

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Когда блогер спросил о личной жизни, Алина заметила, что, кажется, все уже понимают, кто ее муж. Вероятно, так артистка намекнула на Романа Полянского, хотя прямо его имени не назвала.

Также певица рассказала, что у них с мужем общий бюджет. Основной заработок самой Алины связан с музыкой, а ее избранник работает над созданием клипов и занимается организацией спектаклей за рубежом – преимущественно в Европе и США.

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Да, общий семейный бюджет. Я живу немного на его деньги и на свои. Мы знакомы с моих 23 лет и женаты пять лет. Мои клипы мы снимаем вместе, а также чужие. Он также организует спектакли, но в основном в Европе и Америке– призналась певица.

К слову, ранее Алина Гросу рассказывала о том, каким отцом для их сына является ее муж.