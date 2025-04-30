Вдарив сина по обличчю, – Аліна Шаманська вперше розкрила деталі шлюбу з Ханумаком

Блогерка Аліна Шаманська розповіла про шлюб та розлучення з актором Русланом Ханумаком. Вона зізналась, коли у стосунках з'явилась тріщина та що стало останньою краплею.

Аліна Шаманська дала інтерв'ю Маші Єфросиніній, де вперше розповіла деталі шлюбу з колишнім чоловіком Русланом Ханумаком. Про це пише Show 24 з посиланням на програму "Екзамен".

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Аліна Шаманська пригадала, що у стосунках їй бракувало уваги, розуміння від колишнього чоловіка. За її словами, вона переживала аб'юз та емоційні гойдалки – від ідеалізації до зневаги. Блогерка розповіла, що на шостому місяці вагітності вона помітила, що Руслан листується з іншими.

Я була шокована, не очікувала цього. Я була щиро впевнена, що я єдина жінка, яка його цікавить. Він переписувався з різними дівчатами – і дуже публічними, і непублічними – протягом усього нашого шлюбу. Це були й дружні листування, і листування романтичні та навіть сексуального характеру,

– сказала Шаманська.

Ведуча додала, що часто їхні сварки були через побутові питання та прибирання. За словами Аліни, в розумінні Ханумака "жінка повинна бути прибиральницею", готувати й доглядати за дитиною.

"Він регулярно мене знецінював, зневажав, принижував. Постійно казав: "ти некомунікабельна, не вмієш дружити". Я не відчувала себе бажаною ні як жінка, ні в сексуальному плані, ні як друг", – додала Аліна Шаманська.

Що стало останньою краплею

Аліна Шаманська розповіла, що за два тижні до початку повномасштабного вторгнення попросила в Руслана розлучення. Він попросив дати йому останній шанс, напередодні поїздки пари до Барселони на день народження блогерки.

Так подружжя поїхало за кордон, де дізналось про повномасштабну війну. Через ці події Аліна й Руслан вирішили не розривати шлюб, але вони жили в окремих кімнатах. Все ж сталась ситуація, яка стала для блогерки останньою краплею й остаточно призвела до розлучення.

Він вдарив мого сина на його дні народженні при гостях по обличчю. Але це не було побиття якесь дуже сильне. Це було більше морально жахливо. Це було тому, що син не захотів розмовляти телефоном із його бабусею та дідусем. А в Артура піньята, басейн, діти, веселощі, які там бабуся та дідусь. Я сказала на наступний день: все, будь ласка. І він збирає речі та відправляється до України. От так закінчилися наші стосунки,

– розповіла Аліна Шаманська.



Аліна Шаманська з сином / Фото з інстаграму Аліни Шаманської

Зауважимо, про розрив Аліни Шаманської та Руслана Ханумака стало відомо у січні 2023 року. У березні 2024 вони офіційно розлучилися. Влітку минулого року Руслан Ханумак виїхав з України до США.