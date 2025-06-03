Алла Волкова зізналась, що хоче зменшити груди, та розповіла, які ін'єкції краси робила

Стендап-комікеса Алла Волкова розповіла, що хоче зменшити груди. Вона також зізналась, які ін'єкції краси робила.

Волкова поділилась, що запланувала операцію зі зменшення грудей на наступний рік. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інтерв'ю стендап-комікеси Славі Дьоміну.

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Алла Волкова хоче зробити менший розмір грудей. Стендап-комікеса зізналась, що все життя її боліла спина через великий бюст. Крім того, за словами жінки, зараз груди вже не так виглядають, як у 16 років.

Волкова зауважила, що її коханому, стендап-коміку Богдану Боярину, все подобається. Однак він підтримав Аллу в бажанні зменшити груди.

Стендап-комікеса також розповіла, що два роки тому колола губи. Однак вона не впевнена, що хоче вдаватися до цієї процедури зараз. До того ж Алла колола ботокс до вагітності та планує зробити це знову.

Інтерв'ю з Аллою Волковою: дивіться відео онлайн

Раніше ми писали, що Алла Волкова розсекретила, скільки заробляє.

Алла Волкова про свою вагу

Алла Волкова прокоментувала схильність до повноти. Вона розповіла, що знайшла тренерку та зал для занять спортом, а всю вагітність займалася на еліптичному тренажері, завдяки чому не поправилась.

Стендап-комікеса пригадала, що найбільша вага, яка була у неї, 93 кілограми, а найменша – 56 кілограмів. Зріст Алли – 169 сантиметрів.