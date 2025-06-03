Волкова поделилась, что запланировала операцию по уменьшению груди на следующий год. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на интервью стендап-комикесы Славе Демину.

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Алла Волкова хочет сделать меньший размер груди. Стендап-комикеса призналась, что всю жизнь ее болела спина из-за большого бюста. Кроме того, по словам женщины, сейчас грудь уже не так выглядят, как в 16 лет.

Волкова заметила, что ее любимому, стендап-комику Богдану Боярину, все нравится. Однако он поддержал Аллу в желании уменьшить грудь.

Стендап-комикеса также рассказала, что два года назад колола губы. Однако она не уверена, что хочет прибегать к этой процедуре сейчас. К тому же Алла колола ботокс до беременности и планирует сделать это снова.

Интервью с Аллой Волковой: смотрите видео онлайн

Ранее мы писали, что Алла Волкова рассекретила, сколько зарабатывает.

Алла Волкова о своем весе

Алла Волкова прокомментировала склонность к полноте. Она рассказала, что нашла тренера и зал для занятий спортом, а всю беременность занималась на эллиптическом тренажере, благодаря чему не поправилась.

Стендап-комикеса вспомнила, что самый большой вес, который был у нее, 93 килограмма, а наименьший – 56 килограммов. Рост Аллы – 169 сантиметров.