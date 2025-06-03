Об этом Волкова рассказала в интервью Славе Демину, передает Show 24. Стендап-комикеса объяснила, в какой момент решила отказаться от алкоголя.

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Алла Волкова рассказала, что злоупотребляла алкоголем. Впоследствии начались проблемы со здоровьем, в частности появилась изжога. Стендап-комикеса вспомнила, что пила каждый день с 2021 до 2024 года.

А до этого я еще пила. Но пила раз в три дня. Но пила тоже много,

– призналась Волкова.

Она отметила, что это был алкоголизм. Алла перестала пить, когда забеременела.

Для справки! 1 апреля Алла Волкова сообщила, что впервые стала мамой.

По словам Волковой, она могла выпить бутылку виски в день: иногда больше, иногда меньше. Говорит, что хорошо зарабатывает на стендапе, поэтому не тратила все деньги не алкоголь.

Интервью с Аллой Волковой: смотрите видео онлайн

Почему Алле Волковой жалко себя до стендапа

Алла Волкова также призналась, что ей жалко себя до стендапа.

"Я была нереализованная, несчастная, обиженная на всех, на мир, на мужиков, на женщин. Мне казалось, что все это несправедливо. А стендап очень сильно мне помог", – поделилась она.