Про це Волкова розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну, передає Show 24. Стендап-комікеса пояснила, в який момент вирішила відмовитися від алкоголю.

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Алла Волкова розповіла, що зловживала алкоголем. Згодом почалися проблеми зі здоров'ям, зокрема з'явилася печія. Стендап-комікеса пригадала, що пила щодня з 2021 до 2024 року.

А до цього я ще пила. Але пила раз в три дні. Але пила теж багато,

– зізналась Волкова.

Вона зазначила, що це був алкоголізм. Алла перестала пити, коли завагітніла.

Для довідки! 1 квітня Алла Волкова повідомила, що вперше стала мамою.

За словами Волкової, вона могла випити пляшку віскі в день: інколи більше, інколи менше. Каже, що добре заробляє на стендапі, тому не витрачала всі гроші не алкоголь.

Інтерв'ю з Аллою Волковою: дивіться відео онлайн

Чому Аллі Волковій шкода себе до стендапу

Алла Волкова також зізналась, що їй шкода себе до стендапу.

"Я була нереалізована, нещасна, ображена на всіх, на світ, на мужиків, на жінок. Мені здавалось, що все це несправедливо. А стендап дуже сильно мені допоміг", – поділилась вона.