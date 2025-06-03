Відома українська стендаперка Алла Волкова чесно зізналася, скільки заробляє
- Алла Волкова заявила, що основним джерелом її доходу є гастролі, з гонорарами, які можуть перевищувати 10 тисяч доларів за великий тур.
- Її щомісячні витрати становлять приблизно 2 тисячі доларів, включаючи оренду житла, таксі та готову їжу.
Алла Волкова є однією із найвідоміших українських стендап комікес. Зокрема, вона стала першою стендаперкою, яка в Києві зібрала "Палац спорту".
Жінка вперше після цього розкрила свої прибутки. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна.
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Так, за словами Волкової, основним джерелом її доходу є гастролі. Якщо це великий тур, гонорар може перевищувати 10 тисяч доларів. У звичайні періоди вона заробляє менше, але середній дохід становить понад 5 тисяч доларів на місяць.
Я заробляю з гастролів і не беру рекламу в соцмережах, бо маю неорганічний вигляд у зйомках, коли все робиться за сценарієм. Це не моє. І мені хотілося б, щоб я асоціювалася тільки зі стендапом,
– пояснила Алла.
Вона додала, що її щомісячні витрати становлять приблизно 2 тисячі доларів. Зокрема, вона платить 1200 доларів за оренду житла, користується таксі, а також часто замовляє готову їжу. Водночас стендаперка зауважила, що намагається відкладати кошти.
Інтерв'ю з Аллою Волковою: дивіться відео онлайн
Нагадаємо, нещодавно Алла Волкова вперше стала мамою. Вона народила 1 квітня.