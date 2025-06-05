Вперше за тривалий час: Альона Омаргалієва і Тамерлан несподівано виступили разом на сцені

Альона Омаргалієва і Тамерлан вперше за довгий час виступили разом на сцені. Відомо, що вони є не лише учасниками дуету "TamerlanAlena", але й подружжям.

Зараз Альона розвиває сольну кар'єру, а Тамерлан захищає Україну. Проте на концерті співачки, який відбувся вчора, вони несподівано возз'єдналися на сцені, пише Show 24 з посиланням на "Музвар".

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Вчора, 4 червня, в Origin Stage (Київ) відбувся сольний концерт Альони Омаргалієвої. Несподівано на сцені з'явився Тамерлан. Вони разом виконали трек дуету "TamerlanAlena" "Покопокохай", який вийшов у 2017 році.

Тамерлан вийшов на сцену у військовій формі, а Альона – у красивій блискучій сукні. На сцені також були танцівники. Наприкінці виступу пара поцілувалася, також співак вручив коханій букет квітів.

Реакція мережі

"Я в захваті від цієї пари. Чарівна жінка біля справжнього чоловіка. Щастя вам".

"Як вона засяяла біля чоловіка".

"Люблю їхню пару! Любові їм!"

"Круто, такі класні".

"Ви – супер!"

Тамерлан і Альона: стосунки та кар'єра

"TamerlanAlena" – український дует, створений у 2009 році. У репертуарі колективу переважно російськомовні треки (вийшли ще до початку повномасштабного вторгнення), є пісня, написала українською, – "Покопокохай".

Тамерлан та Альона Омаргалієва відсвяткували весілля у 2013 році. Вони виховують сина Тимура.

Зараз Альона виступає сольно, а от Тамерлан під час повномасштабного вторгнення долучився до війська. Спершу чоловік вступив до лав тероборони. У мережі пишуть, що він служить в аеророзвідці. Сам співак у лютому 2025 року зазначав, що його діяльність не потребує "освітлення чи піару".

"Всі, хто з нами, про це знають. І це найголовніше. Дуже довгий період після того, як ворогові дали під ср*ку і він відійшов від Київської області, від наших територій, звісно, я дуже понурився саме в цей вид діяльності – аеронапрямок і так далі", – розповідав Тамерлан.