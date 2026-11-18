Співачка Альона Омаргалієва підготувала для слухачів неочікувану прем'єру.

Артистка презентувала рок-версію своєї пісні "Я не хочу бути зайвою" та одразу випустила відеороботу, яку вже можна переглянути на ютубі.

Оригінальний трек вийшов три роки тому, проте отримав нове життя після нещодавнього виступу Альони в проєкті "МУЗРУМ". Нове аранжування настільки сподобалося слухачам, що в соцмережах вони почали масово просити про його офіційний реліз. Команда співачки оперативно відреагувала на ці прохання й зняла кліп усього за 12 годин, посунувши решту запланованих робіт.

Я їхала з концерту до Львова й дорогою читала ваші коментарі. Побачила, скільки людей пишуть про "Я не хочу бути зайвою", як сильно вам відгукнулася ця пісня в новому звучанні. І в якийсь момент зрозуміла: я не можу просто залишити це без відповіді. Ми подивилися на графік і зрозуміли, що наступний день – фактично єдина можливість усе реалізувати. Тому вирішили посунути заплановані релізи й зробити це тут і зараз,

– розповіла артистка.

Альона Омаргалієва – "Я не хочу бути зайвою": дивіться відео онлайн

Прем'єра відбулася на тлі змін у гастрольному графіку співачки. Нещодавно Омаргалієва перенесла два великі сольні концерти у столичному Палаці спорту, заплановані на 7 та 8 листопада, проте вже встигла оголосити нові дати своїх виступів.