Артистка представила рок-версию своей песни "Я не хочу быть лишней" и сразу же выпустила видеоклип, который можно посмотреть на YouTube.

Adv

популярные видео

Оригинальный трек вышел три года назад, однако обрел новую жизнь после недавнего выступления Алены в проекте "МУЗРУМ". Новая аранжировка настолько понравилась слушателям, что в соцсетях они начали массово просить о её официальном релизе. Команда певицы оперативно отреагировала на эти просьбы и сняла клип всего за 12 часов, отложив остальные запланированные работы.

Я ехала с концерта во Львов и по дороге читала ваши комментарии. Увидела, сколько людей пишут о "Я не хочу быть лишней", как сильно вам понравилась эта песня в новом звучании. И в какой-то момент поняла: я не могу просто оставить это без ответа. Мы посмотрели на график и поняли, что следующий день – фактически единственная возможность все реализовать. Поэтому решили отложить запланированные релизы и сделать это здесь и сейчас– рассказала артистка.

Реклама

Алена Омаргалиева – "Я не хочу быть лишней": смотрите видео онлайн

Премьера состоялась на фоне изменений в гастрольном графике певицы. Недавно Омаргалиева перенесла два больших сольных концерта в столичном Дворце спорта, запланированные на 7 и 8 ноября, однако уже успела объявить новые даты своих выступлений.