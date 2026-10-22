Про зміни у концертному графіку зірка повідомила у відеозверненні на своїй сторінці в інстаграмі. Виконавиця зізналася, що зустріч із прихильниками була її великою мрією, і вона щиро вдячна за повний солдаут.

Проте реалії війни диктують свої правила. Через напружену безпекову ситуацію, постійні ворожі обстріли та обмеження, що діють у Києві, команда ухвалила складне рішення відкласти масштабне шоу.

Зараз безпека – це пріоритет, і ми маємо відповідально ставитися до цих обставин,

– наголосила Омаргалієва.

Артистка запевнила, що не відмовляється від своєї мрії та обов'язково зустрінеться з фанатами навесні 2027 року. Вона наголосила, що всі придбані квитки залишаються дійсними на нові дати – 8 та 9 травня 2027 року. А поки співачка продовжує працювати та чекає на слухачів у містах свого всеукраїнського туру.

Дякую, що ви поруч, що вірите в мене й підтримуєте навіть у такі непрості часи. Я дуже хочу, щоб наша зустріч відбулася саме так, як ми всі мріяли. Обіймаю кожного з вас,

– звернулася до шанувальників Альона Омаргалієва.

Додамо, що напередодні Київська міська адміністрація заборонила проведення концерту Анни Трінчер на цій самій локації через неможливість гарантувати безпеку тисячам глядачів.