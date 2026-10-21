Шоу "Зірочка Палац", яке мало відбутися 20 листопада, тепер заплановане на 5 червня 2027 року. Про це Анна Трінчер повідомила у новому відео, яке вийшло на її сторінці в інстаграмі.

Зірка зізналася, що підготовка тривала кілька місяців, і команда встигла пошити костюми та повністю затвердити сцену. Тож артистка до останнього сподівалася зустрітися з прихильниками цієї осені. Проте з огляду на напружену безпекову ситуацію в столиці та часті повітряні тривоги через атаки росіян провести подію такого масштабу наразі неможливо.

Це очевидний вибір, але він достатньо болісний і сумний. Не могла змиритися з цією новиною. У нас було готово майже все: пошили костюми, визначилися з програмою, сцена затверджена. Але я отримала рішення від Київської міської адміністрації про заборону проведення мого концерту в Палаці спорту. Дуже сумно повідомляти про перенесення,

– поділилася виконавиця.

Вона ледь стримувала сльози, коли записувала відеозвернення до своїх фанатів. Анна наголосила, що не може взяти на себе таку відповідальність, адже життя глядачів та команди є безумовним пріоритетом.

Я прекрасно розумію, що зібрати 10 тисяч людей в одному приміщенні в Києві, який постійно під тривогами, неможливо,

– пояснила Трінчер.

При цьому вона додала, що всі раніше придбані квитки автоматично залишаються дійсними на нову дату – 5 червня 2027 року.

До слова, це вже не перший випадок перенесення чи скасування масштабних подій у столиці. Раніше про скасування свого довгоочікуваного сольного концерту в столичному Палаці спорту, який мав відбутися 19 вересня, повідомила Тіна Кароль.