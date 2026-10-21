Шоу "Звездочка Палац", которое должно было состояться 20 ноября, теперь запланировано на 5 июня 2027 года. Об этом Анна Тринчер сообщила в новом видео, которое вышло на ее странице в инстаграме.

Звезда призналась, что подготовка длилась несколько месяцев, и команда успела сшить костюмы и полностью утвердить сцену. Поэтому артистка до последнего надеялась встретиться с поклонниками этой осенью. Однако, учитывая напряженную ситуацию с безопасностью в столице и частые воздушные тревоги из-за атак россиян, провести мероприятие такого масштаба пока невозможно.

Это очевидный выбор, но он достаточно болезненный и печальный. Я не могла смириться с этой новостью. У нас было готово почти все: сшили костюмы, определились с программой, сцена утверждена. Но я получила решение от Киевской городской администрации о запрете проведения моего концерта во "Дворце спорта". Очень грустно сообщать о переносе,

– поделилась исполнительница.

Она едва сдерживала слезы, когда записывала видеообращение к своим поклонникам. Анна подчеркнула, что не может взять на себя такую ответственность, ведь жизнь зрителей и команды – безусловный приоритет.

Я прекрасно понимаю, что собрать 10 тысяч человек в одном помещении в Киеве, где постоянно объявляют тревогу, невозможно,

– пояснила Тринчер.

При этом она добавила, что все ранее приобретенные билеты автоматически остаются действительными на новую дату – 5 июня 2027 года.

К слову, это уже не первый случай переноса или отмены масштабных мероприятий в столице. Ранее об отмене своего долгожданного сольного концерта в столичном Дворце спорта, который должен был состояться 19 сентября, сообщила Тина Кароль.