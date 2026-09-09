Певица призналась, что именно сегодня к Дворцу спорта должны были прибыть первые грузовики с масштабными декорациями. Вместо подготовки к концерту Тина записала видеообращение к поклонникам, в котором объяснила причину отмены. Ролик она опубликовала на своей странице в инстаграме.

Шоу "Любовь. Слезы. Манифест" должно было стать первым в Украине концертом в формате 360 градусов – со сценой в центре арены. Над масштабным проектом команда из 300 человек работала еще с июня. Они готовили не просто декорации, а целый сценический город. На его монтаж ушло бы четыре дня по 12 часов работы, а также семь дней репетиций непосредственно на арене. Однако из-за постоянных воздушных тревог организовать такую подготовку без риска для команды и зрителей невозможно.

Я не имею права собрать их на две недели под сиреной, которая не умолкает. И не имею права посадить вас в круг, в котором не могу гарантировать ни шоу, ни безопасности,

– пояснила Тина Кароль.

Деньги за купленные билеты можно будет вернуть в полном объеме через официального оператора. Подробная инструкция должна поступить каждому покупателю на номер телефона или электронную почту, указанные при покупке билета.

Или же поклонники могут обменять свои билеты на концерты в других городах в рамках всеукраинского тура Тины Кароль, который продолжится по плану.

Еще один вариант – посетить киевские выступления 19 или 20 декабря в КВЦ "Парковый". Артистка предупредила, что декабрьские концерты будут отличаться по масштабу и формату сцены. В то же время она заверила, что главное останется неизменным – эмоции, энергетика и любимые песни.

В конце своего обращения Тина Кароль также выразила благодарность и уважение украинским защитникам и всем, кто продолжает бороться за победу.

Добавим также, что на фоне усиления российских атак перенесли финал Национального отбора на Детское Евровидение-2026.