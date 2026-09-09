Співачка зізналася, що саме сьогодні до Палацу спорту мали приїхати перші вантажівки з масштабними декораціями. Замість підготовки до концерту Тіна записала відеозвернення до шанувальників, у якому пояснила причину скасування. Ролик вона опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

Шоу "Кохання. Сльози. Маніфест" мало стати першим в Україні концертом у форматі 360 градусів – зі сценою в центрі арени. Над масштабним проєктом команда з 300 людей працювала ще з червня. Вони готували не просто декорації, а ціле сценічне місто. Для його монтажу потрібно було чотири дні по 12 годин роботи, а ще сім днів репетицій безпосередньо на арені. Водночас через постійні повітряні тривоги організувати таку підготовку без ризику для команди та глядачів неможливо.

Я не маю права зібрати їх на два тижні під сиреною, яка не вмовкає. І не маю права посадити вас у коло, в якому не можу гарантувати ані шоу, ані безпеки,

– пояснила Тіна Кароль.

Гроші за придбані квитки можна буде повернути в повному обсязі через офіційного оператора. Детальна інструкція має надійти кожному покупцеві на номер телефону або електронну пошту, які були вказані під час придбання квитка.

Або ж шанувальники можуть обміняти свої квитки на концерти в інших містах у межах всеукраїнського туру Тіни Кароль, який продовжиться за планом.

Ще один варіант – відвідати київські виступи 19 або 20 грудня у КВЦ "Парковий". Артистка попередила, що грудневі концерти матимуть інший масштаб і формат сцени. Водночас вона запевнила, що головне залишиться незмінним – емоції, енергетика та улюблені пісні.

Наприкінці свого звернення Тіна Кароль також висловила вдячність і шану українським захисникам та всім, хто продовжує боротися за перемогу.

Додамо також, що на тлі посилення російських атак перенесли фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2026.