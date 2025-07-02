Де зараз Альона Вінницька – ексучасниця гурту "ВІА Гра", яка переживала затяжну депресію

Для шанувальників Альони Вінницької не буде секретом, що їхня улюблениця упродовж тривалого часу не з'являється у медійному просторі. Рік тому вона вийшла на зв'язок і розповіла про себе та чоловіка.

Справжнє ім'я співачки – Ольга. Народилась вона у 1974 році у Києві. Ще з дитинства проявила любов до творчості, а у 1993 році навіть заснувала гурт The Last Unicorn. На жаль чи на щастя, колектив довго не проіснував, а Вінницькій усміхнулась доля завдяки "ВІА Грі". Читайте у матеріалі Show24 про кар'єру артистки, як склалось особисте життя, який у неї зараз стан та де Альона зараз.

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"ВІА Гра" та лікування депресії

Спершу співачка працювала віджейкою музичного каналу Biz-TV, а пізніше стала ведучою. У 2000 році Альона отримала запрошення до проєкту "ВІА Гра" й стала першою учасницею гурту.

Альона Вінницька та Надія Грановська / Фото з відкритих джерел

Але через три роки Вінницька покинула колектив і подалась у сольний проєкт. Це рішення виявилось успішним, адже артистка опинилась на піку популярності. Та все змінилось саме у цей момент. Їй довелось взяти творчу паузу через вигорання. Усе почалось зі стресу, а тоді перейшло у депресію. Артистці довелось лежати у психіатричній лікарні, працювати з психіатрами та приймати антидепресанти.

Пізніше Альона повернулась на телебачення у ролі ведучої програми "Зірковий шлях", а також продовжила музичну кар'єру.

Особисте життя

Відомо, що виконавиця вийшла заміж за Сергія Большого, який раніше був її продюсером. Деякий час ширились чутки, що подружжя розлучилось. Згодом Альона зізналась, що справді їхній шлюб переживав кризу, однак впоратись з нею допомогли сеанси у психотерапевта.

Альона Вінницька з чоловіком / Фото з інстаграму артистки

Рік тому, знаменитість розповідала, що її чоловік змінив діяльність з початком повномасштабної війни.

Він у "Добробаті" був, а потім пішов до Територіальної оборони. Вже майже другий рік чоловік займається медичною допомогою – вивозить поранених,

– зауважила артистка.

Де зараз Альона Вінницька

Коли Росія розв'язала велику війну проти України, люди почали масово виїжджати зі своїх сіл і міст, зокрема і з Києва. Та артистка залишилась у рідному місті, адже її мама відмовилась їхати будь-куди. У соцмережах Вінницька неактивна. Передостанній допис в інстаграмі датований ще 24 серпня 2022 роком. А от крайній пост артистка опублікувала 6 червня цього року. Вона поділилась відео зі звуками пострілів, ймовірно, це ППО працювало по ворожих цілях.

"І так майже кожну ніч. Добраніч всім добрим людям", – підписала відео Альона Вінницька.

Ще раніше зірка казала, що через війну залишилась без роботи та доходів. Вона не ділилась планами на майбутнє, але натякала, що їй подобається психологія, а ще раніше мріяла стати письменницею.

Крім того, у співачки є фонд, який розробив програму "Нова перспектива", яка має на меті надати психологічну підтримку ветеранам війни. Артистка хоче допомогти військовим, які повернулися додому, пристосуватися до цивільного життя.

Тобто ми хочемо взагалі створити новий рух, якого ще немає в Україні й у світі. Ми хочемо підготувати психологів для ветеранів. Це не військовий психолог, адже він працює на фронті і його перша задача – це повернути бійця у бій,

– запевнила Альона.

І варто додати й те, що зірка перебуває в Україні. Як мінімум, про це свідчить не тільки відео з пострілами, а й розташування облікового запису в інстаграмі.

Де зараз Альона Вінницька / Скриншот з інстаграму

Раніше ми писали про ще одну ексучасницю "ВІА Гри" – Надію Мейхер, яка обрала позицію мовчати про війну в Україні.