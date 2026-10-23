Show24 Українські зірки "Жить буду": alyona alyona налякала фанів фото з лікарняної палати
23 жовтня, 13:24
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"Жить буду": alyona alyona налякала фанів фото з лікарняної палати

Софія Хомишин

Українська реперка alyona alyona неабияк стурбувала своїх прихильників, несподівано опинившись у лікарні.

В інстаграмі 35-річна артистка опублікувала кадр з лікарняної палати, де лежить під крапельницею. 

На фото можна побачити катетер у руці Альони, але що саме сталося з виконавицею – вона не уточнила. Свій стан співачка прокоментувала коротко та з гумором.

Ну шо, жить буду,
– написала alyona alyona.

Alyona Alyona потрапила до лікарні / Фото з інстаграм-сторінки alyona.alyona.official

Під дописом зірку одразу підтримали фанати та колеги. Швидкого одужання їй побажали Джамала, Ольга Сумська, Даша Астаф'єва, KOLA та інші українські знаменитості.

Коментарі під дописом alyona alyona / Скриншоти з інстаграму 

 

На жаль, це не єдиний випадок за останній час, коли українським зіркам знадобилася допомога медиків. Нещодавно до лікарні потрапила й співачка Ірина Федишин, яка втратила ненароджену доньку.

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