"Жить буду": alyona alyona налякала фанів фото з лікарняної палати
Українська реперка alyona alyona неабияк стурбувала своїх прихильників, несподівано опинившись у лікарні.
В інстаграмі 35-річна артистка опублікувала кадр з лікарняної палати, де лежить під крапельницею.
На фото можна побачити катетер у руці Альони, але що саме сталося з виконавицею – вона не уточнила. Свій стан співачка прокоментувала коротко та з гумором.
Ну шо, жить буду,
– написала alyona alyona.
Під дописом зірку одразу підтримали фанати та колеги. Швидкого одужання їй побажали Джамала, Ольга Сумська, Даша Астаф'єва, KOLA та інші українські знаменитості.
Коментарі під дописом alyona alyona / Скриншоти з інстаграму
На жаль, це не єдиний випадок за останній час, коли українським зіркам знадобилася допомога медиків. Нещодавно до лікарні потрапила й співачка Ірина Федишин, яка втратила ненароджену доньку.