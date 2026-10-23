"Жить буду": alyona alyona напугала поклонников фотографией из больничной палаты

Alyona Alyona попала в больницу / Коллаж 24 Канала
Украинская рэперша alyona alyona сильно встревожила своих поклонников, неожиданно оказавшись в больнице.
В инстаграме 35-летняя артистка опубликовала снимок из больничной палаты, где она лежит под капельницей.
популярные видео
На фото виден катетер в руке Алены, но что именно случилось с исполнительницей – она не уточнила. Свое состояние певица прокомментировала кратко и с юмором.
Ну что, жить буду
Под постом звезду сразу поддержали фанаты и коллеги. Быстрого выздоровления ей пожелали Джамала, Ольга Сумская, Даша Астафьева, KOLA и другие украинские знаменитости.
Комментарии под постом alyona alyona / Скриншоты из инстаграма
1 / 3
К сожалению, это не единственный случай за последнее время, когда украинским звездам понадобилась помощь медиков. Недавно в больницу попала и певица Ирина Федишин, которая потеряла нерожденную дочь.
Связанные темы:
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии