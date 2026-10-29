"Мене ніколи туди не брали": alyona alyona зізналася, яку дитячу мрію не дала здійснити вага

Реперка alyona alyona останнім часом все активніше та відвертіше ділиться зі своїми прихильниками та підписниками роздумами на тему ваги, прийняття тіла та своїм особистим досвідом. Нещодавно вона активно відповідала на запитання підписників і розкрила ще один цікавий факт зі свого життя.

Нещодавно alyona alyona зважилася на операцію зі зменшення шлунка й зробила відверте зізнання про своє тіло. Після операції реперка повернулася до свого публічного життя і в інстаграмі детально розповіла про операцію та свій стан. Вона також запропонувала підписникам ставити їй різні запитання.

Зокрема, стало відомо, що на операцію alyona alyona йшла з вагою 132 кілограми. Також вона розповіла, що найменша її вага була у школі – у 9 класі вона важила 82 кілограми. Серед запитань підписників знайшлося і ще одне цікаве: "Що мріяли зробити, але вага не дозволяла?" alyona alyona назвала це запитання класним і згадала момент, як вага не дозволила їй здійснити дитячу мрію.

Я з дитинства хотіла, мріяла покататися на атракціонах. Мене на них ніколи не брали, бо вагова категорія була, наприклад, коли була менша, вона була до 60 кілограмів, а я була більше. Потім до 80, а я була більша, потім до 100, а я була більша,

– каже артистка.



alyona alyona згадала про дитячу мрію / скрин сториз

Реперка додала, що до юнацького віку так і не покаталася на атракціонах, а тепер, каже артистка, вона їх боїться й вже не прагне здійснити мрію.

Мені страшно. Для мене найкращий атракціон, у харківському парку здоровенному, човничок такий, летиш і мені цього було достатньо,

– зізналася реперка.

Зараз alyona alyona проходить етап відновлення після операції. Невідомо, де саме зараз проходить реабілітацію артистка, але раніше вона заявила, що переїжджає з Києва заради своєї безпеки і спокою.