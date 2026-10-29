"Мене ніколи туди не брали": alyona alyona зізналася, яку дитячу мрію не дала здійснити вага

Нещодавно alyona alyona зважилася на операцію зі зменшення шлунка й зробила відверте зізнання про своє тіло. Після операції реперка повернулася до свого публічного життя і в інстаграмі детально розповіла про операцію та свій стан. Вона також запропонувала підписникам ставити їй різні запитання.

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Зокрема, стало відомо, що на операцію alyona alyona йшла з вагою 132 кілограми. Також вона розповіла, що найменша її вага була у школі – у 9 класі вона важила 82 кілограми. Серед запитань підписників знайшлося і ще одне цікаве: "Що мріяли зробити, але вага не дозволяла?" alyona alyona назвала це запитання класним і згадала момент, як вага не дозволила їй здійснити дитячу мрію.

Я з дитинства хотіла, мріяла покататися на атракціонах. Мене на них ніколи не брали, бо вагова категорія була, наприклад, коли була менша, вона була до 60 кілограмів, а я була більше. Потім до 80, а я була більша, потім до 100, а я була більша– каже артистка.

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alyona alyona згадала про дитячу мрію / скрин сториз

Реперка додала, що до юнацького віку так і не покаталася на атракціонах, а тепер, каже артистка, вона їх боїться й вже не прагне здійснити мрію.

Мені страшно. Для мене найкращий атракціон, у харківському парку здоровенному, човничок такий, летиш і мені цього було достатньо– зізналася реперка.

Зараз alyona alyona проходить етап відновлення після операції. Невідомо, де саме зараз проходить реабілітацію артистка, але раніше вона заявила, що переїжджає з Києва заради своєї безпеки і спокою.