"Меня туда никогда не брали": alyona alyona призналась, какую детскую мечту не позволил осуществить вес

Недавно alyona alyona решилась на операцию по уменьшению желудка и сделала откровенное признание о своем теле. После операции рэперка вернулась к публичной жизни и в инстаграме подробно рассказала об операции и о своем самочувствии. Она также предложила подписчикам задавать ей различные вопросы.

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В частности, стало известно, что на операцию alyona alyona пошла с весом 132 килограмма. Также она рассказала, что наименьший вес у нее был в школе – в 9 классе она весила 82 килограмма. Среди вопросов подписчиков нашелся и еще один интересный: "Что мечтали сделать, но вес не позволял?" alyona alyona назвала этот вопрос классным и вспомнила момент, когда вес не позволил ей осуществить детскую мечту.

Я с детства хотела, мечтала покататься на аттракционах. Меня на них никогда не брали, потому что была весовая категория, например, когда я была меньше, она была до 60 килограммов, а я весила больше. Потом до 80, а я весила больше, потом до 100, а я весила больше– говорит артистка.

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alyona alyona вспомнила о детской мечте / скриншот из сторис

Рэперка добавила, что до юношеского возраста так и не покаталась на аттракционах, а теперь, говорит артистка, она их боится и уже не стремится осуществить мечту.

Мне страшно. Для меня лучший аттракцион – в огромном харьковском парке, такая лодочка, летишь, и мне этого было достаточно– призналась рэперка.

Сейчас alyona alyona проходит этап восстановления после операции. Неизвестно, где именно сейчас проходит реабилитацию артистка, но ранее она заявила, что переезжает из Киева ради своей безопасности и спокойствия.