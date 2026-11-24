Alyona Alyona розсекретила свою вагу через місяць після операції зі зменшення шлунка
Українська реперка alyona alyona поділилася першими результатами схуднення через місяць після операції зі зменшення шлунка (баріатрії). За цей час артистці вдалося скинути 14 кілограмів.
У день операції вона важила 132 кілограми, а зараз стрілка ваг показує 118. Про це зірка відверто розповіла на своїй сторінці в інстаграмі.
Виконавиця зізналася, що почувається чудово, а весь біль та дискомфорт після втручання вже забулися. Свій стан під час відновлення вона несподівано порівняла з пологами.
І як цікаво влаштований організм людини, жінки, який здатен забувати все болюче, важке, неприємне і вдавати, що цього ніби не було. Що якось воно було, але як сильно воно було – ти не пам'ятаєш цього абсолютно. Я відчуваю себе гарно. Я зараз можу провести порівняння, до речі – це буде вдале порівняння, хто б що не казав – із пологами. Тому що там також дуже-дуже сильно боляче, і організм забуває,
– поділилася реперка.
Alyona Alyona пояснила, що наважилася на операцію наприкінці жовтня, бо інші методи вже не допомагали. Спорт і спеціальні уколи для схуднення не давали стабільного ефекту, а шалений темп роботи та розлад дефіциту уваги й гіперактивності (РДУГ) заважали системно стежити за харчуванням. Хірургічне втручання стало для артистки способом узяти апетит під контроль і позбутися переїдання. Її головна мета – дійти до позначки у 80 кілограмів.
Водночас після операції є суворі обмеження: медики заборонили артистці вагітніти щонайменше найближчі два роки, аби організм зміг повноцінно відновитися та адаптуватися до змін.