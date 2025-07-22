22 липня, 09:22
Померла відома акторка театру Франка Анастасія Добриніна
Основні тези
- Померла відома акторка українського театру Анастасія Добриніна у віці 42 років, про що повідомляє Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка.
- Акторка, яка з дитинства була пов'язана з театром, працювала в театрі імені Франка з 2004 року, виконуючи ролі в багатьох виставах.
Померла відома акторка українського театру Анастасія Добриніна. Їй було лише 42 роки.
Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.
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Так, в соцмережах театральна спільнота зазначила, що Добриніна передчасно пішла з життя 21 липня 2025 року.
Анастасія була невіддільною частиною театру ще з дитинства. Вона зростала на цій сцені, віддавши їй десятиліття праці, любові й натхнення. Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям і всім, хто поділяє цей біль,
– написали в соцмережах Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.
Що відомо про Анастасію Добриніну?
- Майбутня акторка народилась у Києві. Її дідусь і батько були акторами, а мама працює в театрі – керує літературним відділом.
- У 2004 році Анастасія закінчила університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого (курс Олега Шаварського) і почала працювати в театрі імені Франка.
- Вона грала бабу Палажку у виставі "Кайдашева сім'я", Фаншетту у "Весіллі Фігаро", а також ролі у п'єсах "Незрівнянна", "Комедія на руїнах" та "Житейське море".