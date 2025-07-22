Померла відома акторка театру Франка Анастасія Добриніна

Померла відома акторка українського театру Анастасія Добриніна. Їй було лише 42 роки.

Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

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Так, в соцмережах театральна спільнота зазначила, що Добриніна передчасно пішла з життя 21 липня 2025 року.

Анастасія була невіддільною частиною театру ще з дитинства. Вона зростала на цій сцені, віддавши їй десятиліття праці, любові й натхнення. Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям і всім, хто поділяє цей біль,

– написали в соцмережах Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Що відомо про Анастасію Добриніну?