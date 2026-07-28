Роками ґвалтував колишній: відома режисерка Фалілеєва зробила гучну заяву про відомого оператора

Відома українська режисерка Анастасія Фалілеєва вперше публічно наважилася розкрити ім'я свого кривдника, який чинив над нею сексуальне насильство у стосунках. Зірка зізналася, що її роками ґвалтував колишній хлопець — оператор Сергій Кіреєв.

Авторка анімаційної стрічки "Я померла в Ірпені", яка потрапила до шорт-листа "Оскара 2026", протягом трьох років тримала в таємниці особу свого колишнього партнера. Наважитися на публічне зізнання в інстаграмі режисерку спонукала хвиля обговорень після гучних звинувачень саксофоніста Андрія Бармалія та продюсера Павла Ступака в сексуальних домаганнях.

Анастасія зазначила, що Ступак знав про її страшний досвід, але продовжував тісно співпрацювати з Кіреєвим. За словами Фалілеєвої, колишній обранець чинив над нею насилля протягом 2021–2022 років.

Після розповіді про те, як любий оператор Паші Сергій Кіреєв (і, на жаль, мій колишній) постійно схиляв мене до небажаних сексуальних дій, тобто ґвалтував мене анально, і витворяв всяке у відносинах, Паша, дізнавшись про це від мене, ще довго з ним працював і робив вигляд що все ок. Це було завуальовано винесено в публічну площину в моєму фільмі "Я померла в Ірпені". Але, напевне, у злочину немає давності,

– поділилася режисерка на своїй сторінці в інстаграмі.

Кінодіячка зізналася, що довгий час не могла знайти в собі сили назвати ім'я кривдника. Вона дуже боялася публічного розголосу, можливих заперечень з боку колишнього та реакції своїх близьких.

Анастасія Фалілеєва / фото з інстаграму

В інтерв'ю "Суспільному" у 2024 році вона вже відверто розповідала про пережите насилля, яке стало основою для її автобіографічної стрічки, проте тоді не називала жодних імен.

Багато хто каже, що треба виходити з тіні і писати пост про Сергія. Я з однієї сторони згодна, з іншої – не маю ресурсу на комунікацію з ним, якщо він вилізе і скаже: "це було давно і неправда". Все ж пройшло три роки від розставання. Дуже хочеться, щоб кіноіндустрія знала своїх героїв і не співпрацювала із соціально ненадійними чуваками,

– наголосила Фалілеєва у своєму зверненні.

Анастасія Фалілеєва розповіла всю історію / фото з інстаграму

Варто зазначити, що після гучного скандалу довкола Бармалія та Ступака свої важкі історії про пережите насилля почали публічно розповідати й інші жінки. Зокрема, викладачка танців Тетяна Шенфельд-Рябцун також відкрила правду про неприйнятну поведінку друга сім'ї, якого знала з дитинства, та відомого хореографа Руслана Баранова.