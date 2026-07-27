Інцидент стався біля кінотеатру "Жовтень" у Києві ввечері 23 липня. Про це дівчина детально розповіла на своїй сторінці в інстаграмі. Після розголосу на звинувачення вже відреагували самі фігуранти, а також організації, з якими вони співпрацювали. Що відомо про цей скандал – читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

Так, за словами Галицької, коли вона проходила повз Андрія Бармалія та Павла Ступака, які були напідпитку, вони почали поводитися неприйнятно. Чоловіки повисли на дівчині, говорили сексуалізовані фрази та коментували її зовнішність. Так, Павло сказав, що в Аліни "класні груди", а Андрій без згоди доторкнувся до її геніталій.

Дівчина розповіла, що була настільки шокована, що не змогла нормально відреагувати. Вона намагалася перевести розмову на іншу тему, жартувала та казала, що така поведінка є неетичною, але чоловіки продовжували поводитися так само.

У цій ситуації для мене було не лише небажане торкання. Було відчуття, що мене перестали сприймати як людину. Що мої слова "це неетично" нічого не означають. Що мої межі не існують. Що моя роль у цій ситуації – бути об'єктом для чужих жартів, сексуальних коментарів і самоствердження. Саме це було для мене найболючішим,

– зазначила Галицька.

Аліна Галицька / Фото з її інстаграму

Вона поділилася, що згодом Павло Ступак визнав свою провину і попросив вибачення телефоном. Також він публічно перепросив у сторіс.

Моя поведінка того вечора була неприйнятною. Незалежно від обставин чи мого стану, це не є виправданням. Я щиро шкодую, що своїми словами та поведінкою завдав дискомфорту й образив іншу людину. Я повністю беру відповідальність за свої слова. Ще раз щиро прошу вибачення. Зроблю відповідні висновки і не допущу, щоб подібне повторилося,

– написав Павло Ступак.

Павло Ступак відреагував на звинувачення в непристойній поведінці / Скриншот з інстаграм-сторіс

Натомість Андрій Бармалій, як стверджує Аліна, спочатку сказав, що не пам'ятає подій того вечора. Згодом він запропонував вибачитися, однак зробив це у жартівливому тоні, через що Аліна не повірила, що він усвідомив серйозність ситуації.

Я не потребую вибачень. Я потребую наслідків. Не тому, що хочу комусь помститися, а тому, що ці люди працюють у музичній сфері та мають вплив на спільноту. Я хочу, щоб наступного разу вони знали: це не залишиться без реакції. Бо талант, алкоголь, публічність і військова служба не дають індульгенції,

– наголосила Галицька.

У Культурних силах України підтримали, що така поведінка є неприйнятною та не відповідає цінностям об'єднання. Там вибачилися перед Аліною й повідомили, що військовослужбовець Андрій Бармалій понесе дисциплінарне покарання.

Наша відповідальність – не лише відреагувати на цей випадок, а зробити все можливе, щоб подібна поведінка не замовчувалась, не нормалізувалась і не повторювалась,

– підкреслили в об'єднанні.

У Культурних силах України відреагували на звинувачення Андрія Бармалія в сексуальних домаганнях / Скриншот з інстаграму



У Культурних силах України відреагували на звинувачення Андрія Бармалія в сексуальних домаганнях / Скриншот з інстаграм-сторіс

Після розголосу Андрій Бармалій записав відеозвернення, у якому визнав свою провину. Він попросив вибачення в Аліни Галицької, зазначив, що алкоголь не виправдовує його поведінку, та заявив, що готовий понести відповідальність за свої вчинки.

Андрій Бармалій відреагував на звинувачення в сексуальних домаганнях: дивіться відео

Додамо, що спільнота FUSION JAMS припинила співпрацю з Андрієм Бармалієм, який був її резидентом. Водночас Павло Ступак більше не зможе відвідувати їхні заходи. Про це йдеться в дописі об'єднання в інстаграмі.