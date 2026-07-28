Автор анимационной ленты "Я умерла в Ирпене", которая попала в шорт-лист "Оскара 2026", в течение трех лет держала в тайне личность своего бывшего партнера. Решиться на публичное признание в инстаграмме режиссеру побудила волна обсуждений после громких обвинений саксофониста Андрея Бармалия и продюсера Павла Ступака в сексуальных домогательствах.

Анастасия отметила, что Ступак знал о ее страшном опыте, но продолжал тесно сотрудничать с Киреевым. По словам Фалилеевой, бывший избранник совершал над ней насилие в течение 2021-2022 годов.

После рассказа о том, как любой оператор Паши Сергей Киреев (и, к сожалению, мой бывший) постоянно склонял меня к нежелательным сексуальным действиям, то есть насиловал меня анально, и вытворял всякое в отношениях, Паша, узнав об этом от меня, еще долго с ним работал и делал вид, что все ок. Это было завуалировано вынесено в публичную плоскость в моем фильме "Я умерла в Ирпене". Но, наверное, у преступления нет давности,

– поделилась режиссер на своей странице в инстаграмме.

Кинодеятельница призналась, что долгое время не могла найти в себе силы назвать имя обидчика. Она очень боялась публичной огласки, возможных возражений со стороны прежнего и реакции своих близких.

Анастасия Фалилеева / фото из инстаграма

В интервью "Общественному" в 2024 году она уже откровенно рассказывала о пережитом насилии, ставшем основой для ее автобиографической ленты, однако тогда не называла никаких имен.

Многие говорят, что нужно выходить из тени и писать пост о Сергее. Я с одной стороны согласна, с другой – нет ресурса на коммуникацию с ним, если он вылезет и скажет: "это было давно и неправда". Все-таки прошло три года от расставания. Очень хочется, чтобы киноиндустрия знала своих героев и не сотрудничала с социально ненадежными чуваками.

– подчеркнула Фалилеева в своем обращении.

Анастасия Фалилеева рассказала всю историю / фото из инстаграма

Следует отметить, что после громкого скандала вокруг Бармалия и Ступака свои трудные истории о пережитом насилии начали публично рассказывать и другие женщины. В частности, преподавательница танцев Татьяна Шенфельд-Рябцун также открыла правду о неприемлемом поведении друга семьи, которого знала с детства, и известного хореографа Руслана Баранова.