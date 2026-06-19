Екссолістка "ВІА Гри" вагітна первістком: чарівні фото з округлим животиком

Колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Анастасія Кожевнікова оголосила про вагітність. Вона стане мамою вперше.

Радісною новиною Кожевнікова поділилась на своїй сторінці в інстаграмі. Співачка опублікувала фото з округлим животиком.

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Анастасія Кожевнікова показала серію фотографій, зроблених на березі моря. Вона позувала в довгій напівпрозорій сукні з блискітками. Свій образ співачка доповнила сережками та колечком.

Моя нова ера,

– написала Кожевнікова.

Анастасія Кожевнікова вагітна / Фото з інстаграму співачки

Наразі Анастасія не розкрила інших подробиць. У коментарях під дописом її привітали Богдан Беспалов, Раміна Есхакзай, екссолістки гурту "ВІА Гра" – Еріка Герцег, Міша Романова та Ксенія Попова.

Нагадаємо, у 2013 році Анастасія Кожевнікова взяла участь у шоу "Хочу до "ВІА Гри", після чого потрапила до гурту разом з Мішею Романовою та Ерікою Гергец. Співачка покинула колектив у 2018 році.

З ким одружена Анастасія Кожевнікова?

Обранця Анастасії Кожевнікової звати Кирило. Вони одружилися у 2018 році на День Незалежності України. Пара обмінялась обітницями в одному з заміських комплексів Києва.

На святкуванні були присутні Еріка Герцег, Міша Романова та Катерина Осадча.

Співачка не розповідає про своє особисте життя публічно.