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Show24 Українські зірки Анастасія Приходько похрестила 15-річну доньку та показала фото з монастиря
13 червня, 16:18
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Анастасія Приходько похрестила 15-річну доньку та показала фото з монастиря

Марія Примич
Основні тези
  • Анастасія Приходько похрестила 15-річну доньку Нану у Свято-Пантелеймонівському жіночому монастирі у Феофанії.
  • Хрещеними батьками стали стиліст Кирило Савченко та акторка Владислава Сандига.

Анастасія Приходько похрестила 15-річну доньку Нану. Співачка показала фото з таїнства.

Нану похрестили у Свято-Пантелеймонівському жіночому монастирі у Феофанії. Про це Приходько повідомила в інстаграмі, інформує Show 24

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В інстаграм-сториз Анастасія Приходько опублікувала фото зі Свято-Пантелеймонівського жіночого монастиря. На світлині священник передає хрестик хрещеним батькам Нани. 

Хрещеним батьком дівчини став стиліст Кирило Савченко, а хрещеною мамою – акторка Владислава Сандига. 

Вітаю нашу доньку з хрещенням, 
– підписала фото Анастасія Приходько.

Анастасія Приходько похрестила доньку

Раніше ми повідомляли, що акторка Анна Сагайдачна похрестила доньку

Коротко про особисте життя Анастасії Приходько

  • Нагадаємо, що Нана – донька Анастасії Приходько від першого шлюбу.

  • Зараз співачка одружена з чоловіком, на ім'я Олександр. У вересні 2024 року вони відсвяткували 11 років спільного життя. Подружжя також виховує двох синів: Гордія та Луку. 