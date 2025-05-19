Сагайдачна поділилась відео з таїнства хрещення в інстаграмі, пише Show 24. Воно відбулося 17 травня в Спасо-Преображенському соборі.
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Анна Сагайдачна назвала доньку Мірою. Акторка подякувала хрещеним батькам, а також українським брендам, які допомогли створити образи для неї та донечки.
Було так гарно і затишно. Світлий день,
– написала Сагайдачна.
Реакція мережі
У коментарях до допису люди вітають Сагайдачну з хрещенням донечки.
- "Яке прекрасне ім'я Міра. Здоров'я і щастя вам".
- "Вітаю з таким днем, Анічка. Дуже гарне ім'я у донечки".
- "Яка у вас гарна доня. Вітаю вас з хрещенням".
- "Нехай Бог оберігає манюню".
- "Нехай Міруся росте здоровою і щасливою біля своїх батьків".
До речі! Раніше зірка "МастерШеф" Ліза Глінська похрестила доньок.
Коротко про особисте життя Анни Сагайдачної
Нагадаємо, що в грудні минулого року Анна Сагайдачна повідомила, що вдруге стала мамою. Цікаво, що батька доньки акторка приховує, адже, як зізнавалась раніше, боїться критики.
У Сагайдачної також є син Тимур, якого вона народила у шлюбі з Євгеном Третяком. Вони одружилися у 2018 році, а у червні 2024 року Анна офіційно оголосила про розлучення.