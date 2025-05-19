Сагайдачная поделилась видео с таинства крещения в инстаграме, пишет Show 24. Оно состоялось 17 мая в Спасо-Преображенском соборе.

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Анна Сагайдачная назвала дочь Мирой. Актриса поблагодарила крестных родителей, а также украинские бренды которые помогли создать образы для нее и дочери.

Было так красиво и уютно. Светлый день,

– написала Сагайдачная.

Реакция сети

В комментариях к сообщению люди поздравляют Сагайдачную с крещением дочери.

"Какое прекрасное имя Мира. Здоровья и счастья вам".

"Поздравляю с таким днем, Аничка. Очень красивое имя у доченьки".

"Какая у вас красивая дочь. Поздравляю вас с крещением".

"Пусть Бог оберегает малышку".

"Пусть Мируся растет здоровой и счастливой возле своих родителей".

Кстати! Ранее звезда "МастерШеф" Лиза Глинская покрестила дочерей.

Коротко о личной жизни Анны Сагайдачной