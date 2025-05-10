Ліза Глінська повідомила, що таїнство хрещення відбулося 3 травня. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку
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Зірка "МастерШеф" опублікувала серію фото з особливого дня для сім'ї. Вона показала кадри з церкви, спільні фото з чоловіком та хрещених батьків.
3 травня! Важливий день, свято для нашої родини. Хрещення наших маленьких крихіток – Поліни й Соломії. Наш особливий день і сукні особливі! Це була любов з першого погляду,
– поділилась Ліза Глінська.
Для святкового дня Ліза Глінська обрала вишиту сукню пудрового кольору. Її образ у храмі доповнювала біла хустина. Зіркові доньки постали у білосніжних мереживних сукнях.
Хрестини доньок Лізи Глінської / Фото з інстаграму Лізи Глінської
Що відомо про материнство Лізи Глінської
- Ліза Глінська стала мамою 4 листопада. Та повідомила вона про це лише через два місяці після пологів. У неї народилися двоє дівчаток.
- Згодом кулінарка розповіла, що вагітність та пологи були непростими. Їй пропонували "прибрати" одну дитину через вік, однак вона не пристала на цю пропозицію. Ліза кілька разів переживала кровотечу, згодом у неї розвинулись набряки та прееклампсія.
- Ліза Глінська попри труднощі народила двійню. Вона та її чоловік Максим назвали доньок Софією та Поліною.