Кенсінгтонський палац повідомив про вагітність Меган Маркл у жовтні 2018 року. Вже 6 травня 2019 у принца Гаррі та Меган народився первісток. Show 24 покаже рідкісні фото хлопчика від народження і дотепер.

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Після пологів принц Гаррі та Меган Маркл оселилися у Фрогмор-котеджі, що неподалік Віндзорського замку. 6 липня Арчі похрестили у каплиці Святого Георгія. Герцоги Сассекські вирішили не розголошувати, хто став хрещеним батьком і матір'ю.



Рідкісні знімки принца Арчі / Фото Getty Images



Рідкісні знімки принца Арчі / Фото Getty Images

Арчі був з батьками, коли ті подорожували Південною Африкою. Це була одна з рідкісних появ малюка на публіці.



Рідкісні знімки принца Арчі / Фото Getty Images

Та вже у 2020 році принц Гаррі та Меган Маркл переїхали до США та відмовилися від посад у королівській сім'ї. З того часу Меган і Гаррі приховували сина й після народження доньки працювали над тим, щоб діти не з'являлися на публіці. Побачити пару та їхнього сина можна було лише на різдвяних листівках чи на відео з рідкісних інтерв'ю.



Рідкісні знімки принца Арчі / Фото Netflix



Рідкісні знімки принца Арчі / Фото з інстаграму



Рідкісні знімки принца Арчі / Фото з сайту Archewell



Рідкісні знімки принца Арчі / Фото Netflix

Меган Маркл на початку 2025 року несподівано повернулась у соцмережі. З того часу вона ділиться не тільки своїми фото, але й зрідка показує дітей – Арчі й Лілібет. Щоправда, Меган продовжує приховувати обличчя дітей.



Рідкісні знімки принца Арчі / Фото з інстаграму Меган Маркл



Рідкісні знімки принца Арчі / Фото з інстаграму Меган Маркл



Рідкісні знімки принца Арчі / Фото з інстаграму Меган Маркл