Кенсингтонский дворец сообщил о беременности Меган Маркл в октябре 2018 года. Уже 6 мая 2019 у принца Гарри и Меган родился первенец. Show 24 покажет редкие фото мальчика от рождения и до сих пор.

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После родов принц Гарри и Меган Маркл поселились во Фрогмор-коттедже, неподалеку от Виндзорского замка. 6 июля Арчи покрестили в часовне Святого Георгия. Герцоги Сассекские решили не разглашать, кто стал крестным отцом и матерью.



Редкие снимки принца Арчи / Фото Getty Images



Редкие снимки принца Арчи / Фото Getty Images

Арчи был с родителями, когда те путешествовали по Южной Африке. Это было одно из редких появлений малыша на публике.



Редкие снимки принца Арчи / Фото Getty Images

Но уже в 2020 году принц Гарри и Меган Маркл переехали в США и отказались от должностей в королевской семье. С тех пор Меган и Гарри скрывали сына и после рождения дочери работали над тем, чтобы дети не появлялись на публике. Увидеть пару и их сына можно было только на рождественских открытках или на видео из редких интервью.



Редкие снимки принца Арчи / Фото Netflix



Редкие снимки принца Арчи / Фото из инстаграма



Редкие снимки принца Арчи / Фото с сайта Archewell



Редкие снимки принца Арчи / Фото Netflix

Меган Маркл в начале 2025 года неожиданно вернулась в соцсети. С тех пор она делится не только своими фото, но и изредка показывает детей – Арчи и Лилибет. Правда, Меган продолжает скрывать лица детей.



Редкие снимки принца Арчи / Фото из инстаграма Меган Маркл



Редкие снимки принца Арчи / Фото из инстаграма Меган Маркл



Редкие снимки принца Арчи / Фото из инстаграма Меган Маркл