Нану похрестили у Свято-Пантелеймонівському жіночому монастирі у Феофанії. Про це Приходько повідомила в інстаграмі, інформує Show 24.
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В інстаграм-сториз Анастасія Приходько опублікувала фото зі Свято-Пантелеймонівського жіночого монастиря. На світлині священник передає хрестик хрещеним батькам Нани.
Хрещеним батьком дівчини став стиліст Кирило Савченко, а хрещеною мамою – акторка Владислава Сандига.
Вітаю нашу доньку з хрещенням,
– підписала фото Анастасія Приходько.
Анастасія Приходько похрестила доньку
Раніше ми повідомляли, що акторка Анна Сагайдачна похрестила доньку.
Коротко про особисте життя Анастасії Приходько
Нагадаємо, що Нана – донька Анастасії Приходько від першого шлюбу.
Зараз співачка одружена з чоловіком, на ім'я Олександр. У вересні 2024 року вони відсвяткували 11 років спільного життя. Подружжя також виховує двох синів: Гордія та Луку.