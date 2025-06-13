Нану похрестили у Свято-Пантелеймонівському жіночому монастирі у Феофанії. Про це Приходько повідомила в інстаграмі, інформує Show 24.

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В інстаграм-сториз Анастасія Приходько опублікувала фото зі Свято-Пантелеймонівського жіночого монастиря. На світлині священник передає хрестик хрещеним батькам Нани.

Хрещеним батьком дівчини став стиліст Кирило Савченко, а хрещеною мамою – акторка Владислава Сандига.

Вітаю нашу доньку з хрещенням,

– підписала фото Анастасія Приходько.

Анастасія Приходько похрестила доньку

Раніше ми повідомляли, що акторка Анна Сагайдачна похрестила доньку.

Коротко про особисте життя Анастасії Приходько