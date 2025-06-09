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Show24 Українські зірки "Міс Україна Всесвіт" вдруге стала мамою донечки: перші фото та ім'я новонародженої
9 червня, 11:45
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"Міс Україна Всесвіт" вдруге стала мамою донечки: перші фото та ім'я новонародженої

Софія Хомишин
Основні тези
  • Анастасія Суббота, "Міс Україна Всесвіт-2019", вдруге стала мамою, народивши доньку Софію 4 червня.
  • Вона поділилася першими знімками з пологового будинку.

"Міс Україна Всесвіт-2019" Анастасія Суббота вдруге стала мамою. Модель народила доньку та поділилася першими знімками з пологового.

До того ж вона розкрила ім'я новонародженої. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Субботи.

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Донечка Анастасії з'явилася на світ 4 червня. Її назвали Софія. 

Я мама двох. Аж не віриться. Дівчата, я вас дуже люблю, 
– зазначила модель.

Старша донька Анастасії – трирічна Єлизавета – з цікавістю познайомилась з сестричкою. Момент їхньої зустрічі розчулив модель до сліз.

Субботу вже виписали з пологового. Вона показала, що вдома її зустріли з великими букетами рожевих троянд, кульками та тортом. 


Анастасію Субботу виписали з пологового / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, раніше Анастасія зізнавалась, що друга вагітність проходила складніше, але попри це вона почувалася щасливою й чекала появи дитиня. Після народження донечки модель не виключає, що повернеться до університету й здобуде юридичну освіту – про це вона говорила ще під час вагітності.