9 червня, 11:45
"Міс Україна Всесвіт" вдруге стала мамою донечки: перші фото та ім'я новонародженої
Основні тези
- Анастасія Суббота, "Міс Україна Всесвіт-2019", вдруге стала мамою, народивши доньку Софію 4 червня.
- Вона поділилася першими знімками з пологового будинку.
"Міс Україна Всесвіт-2019" Анастасія Суббота вдруге стала мамою. Модель народила доньку та поділилася першими знімками з пологового.
До того ж вона розкрила ім'я новонародженої. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Субботи.
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Донечка Анастасії з'явилася на світ 4 червня. Її назвали Софія.
Я мама двох. Аж не віриться. Дівчата, я вас дуже люблю,
– зазначила модель.