"Міс Україна Всесвіт" вдруге стала мамою донечки: перші фото та ім'я новонародженої

"Міс Україна Всесвіт-2019" Анастасія Суббота вдруге стала мамою. Модель народила доньку та поділилася першими знімками з пологового.

До того ж вона розкрила ім'я новонародженої. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Субботи.

Вас також може зацікавити Настя Каменських вперше за довгий час показалася зі своєю мамою Лідією: рідкісне фото

Донечка Анастасії з'явилася на світ 4 червня. Її назвали Софія.

Я мама двох. Аж не віриться. Дівчата, я вас дуже люблю,

– зазначила модель.