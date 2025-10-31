Ніколи не знаєш, чим може обернутися, – колега Цимбалюка неочікувано заговорила про "Холостяк"

Нещодавно відбулася прем'єра 14 сезону романтичного реаліті "Холостяк", де головним героєм став актор Тарас Цимбалюк. Його колега, Анастасія Цимбалару, поділилася думками про такі шоу.

Вона, зокрема, зізналася, чи вірить, що там можна знайти кохання. Про це пише 24 Канал з посилання на РБК-Україна, якому акторка дала інтерв'ю.

Виявилося, що в Анастасії неоднозначна думка про романтичні телепрограми.

До подібних проєктів ставлюся обережно, ніколи не знаєш, чим це може обернутися. Але й не виключаю можливості справді побудувати міцні стосунки, яким дасть старт телевізійне шоу,

– висловилась Цимбалару.

Вона додала, що дивилась перший випуск "Холостяка-14", бо з дівчатами хотіла підтримати Тараса Цимбалюка. Тоді актори разом були у Болгарії на зніманнях фільму "Коли ти розлучишся?".

Додамо, що вже 31 жовтня вийде третій епізод "Холостяка-14". Про це повідомили на офіційній сторінці проєкту в інстаграмі.

Що відомо про новий сезон "Холостяка"?