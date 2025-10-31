Никогда не знаешь, чем может обернуться, – коллега Цимбалюка неожиданно заговорила о "Холостяке"
- Анастасия Цимбалару поделилась, что к романтическим телевизионным шоу относится осторожно.
- В то же время она не исключает возможности найти там настоящую любовь.
Недавно состоялась премьера 14 сезона романтического реалити "Холостяк", где главным героем стал актер Тарас Цимбалюк. Его коллега, Анастасия Цимбалару, поделилась мыслями о таких шоу.
Она, в частности, призналась, верит ли, что там можно найти любовь. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина, которому актриса дала интервью.
Оказалось, что у Анастасии неоднозначное мнение о романтических телепрограммах.
К подобным проектам отношусь осторожно, никогда не знаешь, чем это может обернуться. Но и не исключаю возможности действительно построить крепкие отношения, которым даст старт телевизионное шоу,
– высказалась Цимбалару.
Она добавила, что смотрела первый выпуск "Холостяка-14", потому что с девушками хотела поддержать Тараса Цимбалюка. Тогда актеры вместе были в Болгарии на съемках фильма "Когда ты расстанешься?".
Добавим, что уже 31 октября выйдет третий эпизод "Холостяка-14". Об этом сообщили на официальной странице проекта в инстаграме.
Что известно о новом сезоне "Холостяка"?
- Зрители уже успели увидеть первую вечеринку, где состоялось знакомство Тараса Цимбалюка с участницами.
- Также прошла первая церемония роз. За сердце Тараса Цымбалюка будут бороться 16 девушек. Среди них – турагентки, косметологини и модели.
- Проект показывают каждую пятницу на СТБ. "Холостяк" начинается в 19:00.