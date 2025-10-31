Она, в частности, призналась, верит ли, что там можно найти любовь. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина, которому актриса дала интервью.

Интересно Янович и Хоменко запремьерили новое шоу: кто стал первым гостем "Протагонистов"

Оказалось, что у Анастасии неоднозначное мнение о романтических телепрограммах.

К подобным проектам отношусь осторожно, никогда не знаешь, чем это может обернуться. Но и не исключаю возможности действительно построить крепкие отношения, которым даст старт телевизионное шоу,

– высказалась Цимбалару.

Она добавила, что смотрела первый выпуск "Холостяка-14", потому что с девушками хотела поддержать Тараса Цимбалюка. Тогда актеры вместе были в Болгарии на съемках фильма "Когда ты расстанешься?".

К теме В Украине снимают продолжение романтической комедии, которая уже вышла на Netflix

Добавим, что уже 31 октября выйдет третий эпизод "Холостяка-14". Об этом сообщили на официальной странице проекта в инстаграме.

Что известно о новом сезоне "Холостяка"?