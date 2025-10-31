Вона, зокрема, зізналася, чи вірить, що там можна знайти кохання. Про це пише 24 Канал з посилання на РБК-Україна, якому акторка дала інтерв'ю.

Виявилося, що в Анастасії неоднозначна думка про романтичні телепрограми.

До подібних проєктів ставлюся обережно, ніколи не знаєш, чим це може обернутися. Але й не виключаю можливості справді побудувати міцні стосунки, яким дасть старт телевізійне шоу,

– висловилась Цимбалару.

Вона додала, що дивилась перший випуск "Холостяка-14", бо з дівчатами хотіла підтримати Тараса Цимбалюка. Тоді актори разом були у Болгарії на зніманнях фільму "Коли ти розлучишся?".

Додамо, що вже 31 жовтня вийде третій епізод "Холостяка-14". Про це повідомили на офіційній сторінці проєкту в інстаграмі.

Що відомо про новий сезон "Холостяка"?