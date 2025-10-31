Вона, зокрема, зізналася, чи вірить, що там можна знайти кохання. Про це пише 24 Канал з посилання на РБК-Україна, якому акторка дала інтерв'ю.
Виявилося, що в Анастасії неоднозначна думка про романтичні телепрограми.
До подібних проєктів ставлюся обережно, ніколи не знаєш, чим це може обернутися. Але й не виключаю можливості справді побудувати міцні стосунки, яким дасть старт телевізійне шоу,
– висловилась Цимбалару.
Вона додала, що дивилась перший випуск "Холостяка-14", бо з дівчатами хотіла підтримати Тараса Цимбалюка. Тоді актори разом були у Болгарії на зніманнях фільму "Коли ти розлучишся?".
Додамо, що вже 31 жовтня вийде третій епізод "Холостяка-14". Про це повідомили на офіційній сторінці проєкту в інстаграмі.
Що відомо про новий сезон "Холостяка"?
- Глядачі вже встигли побачити першу вечірку, де відбулося знайомство Тараса Цимбалюка з учасницями.
- Також пройшла перша церемонія троянд. За серце Тараса Цимбалюка боротимуться 16 дівчат. Серед них – турагентки, косметологині та моделі.
- Проєкт показують щоп'ятниці на СТБ. "Холостяк" розпочинається о 19:00.