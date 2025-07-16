Переможниця Дитячого Євробачення-2012 Анастасія Петрик виходить заміж: романтичні фото пари

Переможниця Дитячого Євробачення-2012 Анастасія Петрик оголосила, що виходить заміж. Співачка показала обручку, яку їй подарував наречений.

Приємною новиною з підписниками Петрик поділилась в інстаграмі, передає Show 24. Вона опублікувала серію романтичних фотографій з коханим.

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Обранця Анастасії Петрик звати Сергій. Пара влаштувала фотосесію біля узбережжя океану. Хлопець подарував співачці великий букет квітів та обручку з діамантом. На світлинах вони цілуються й обіймаються.

Де закінчуються хвилі, починається наша вічність,

– підписала фото Анастасія.

Анастасії Петрик освідчився коханий / Фото Діана Ковтун

У коментарях під дописом підписники вітають Петрик з заручинами:

"Вітаю! Щастя вам!"

"Я дуже щиро вітаю вас! Ви неймовірні".

"Вітаю. Бажаю щасливого життя".

"Вітаємо закоханих! Настю, будь щаслива!"

"Вітаю, бережіть одне одного".

"Неймовірно красиві фото, вітаю вас".

Раніше ми писали, що лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець освідчився коханій.

Що відомо про Анастасію Петрик

Анастасія Петрик народилася на Одещині та має старшу сестру Вікторію, яка також є співачкою. Переможниця Дитячого Євробачення-2012 та "Дитячої Нової хвилі 2010".

Сестри також брали участь у 2 сезоні талант-шоу "Україна має талант". Анастасія виступала й на інших конкурсах і співпрацювала з відомими артистами, зокрема співала "Скрипаль осінній" з Ніною Матвієнко.

Петрики вже давно перестали з'являтися в українському публічному просторі. Судячи з інстаграму Анастасії, зараз вона більше часу проводить за кордоном. В описі профілю дівчина вказала геолокацію Філадельфія.