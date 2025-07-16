Приятной новостью с подписчиками Петрик поделилась в инстаграме, передает Show 24. Она опубликовала серию романтических фотографий с любимым.

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Избранника Анастасии Петрик зовут Сергей. Пара устроила фотосессию у побережья океана. Парень подарил певице большой букет цветов и кольцо с бриллиантом. На фотографиях они целуются и обнимаются.

Где заканчиваются волны, начинается наша вечность,

– подписала фото Анастасия.

Анастасии Петрик сделал предложение любимый / Фото Диана Ковтун

В комментариях под заметкой подписчики поздравляют Петрик с помолвкой:

"Поздравляю! Счастья вам!"

"Я очень искренне поздравляю вас! Вы невероятные".

"Поздравляю. Желаю счастливой жизни".

"Поздравляем влюбленных! Настя, будь счастлива!"

"Поздравляю, берегите друг друга".

"Невероятно красивые фото, поздравляю вас".

Ранее мы писали, что лидер группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец сделал предложение любимой.

Что известно об Анастасии Петрик

Анастасия Петрик родилась в Одесской области и имеет старшую сестру Викторию, которая также является певицей. Победительница Детского Евровидения-2012 и "Детской Новой волны 2010".

Сестры также участвовали во 2 сезоне талант-шоу "Украина имеет талант". Анастасия выступала и на других конкурсах и сотрудничала с известными артистами, в частности пела "Скрипач осенний" с Ниной Матвиенко.

Петрики уже давно перестали появляться в украинском публичном пространстве. Судя по инстаграму Анастасии, сейчас она больше времени проводит за границей. В описании профиля девушка указала геолокацию Филадельфия.