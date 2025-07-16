Приятной новостью с подписчиками Петрик поделилась в инстаграме, передает Show 24. Она опубликовала серию романтических фотографий с любимым.

Смотрите также 20-летняя дочь Оли Поляковой объявила о помолвке: видео признания в любви

Избранника Анастасии Петрик зовут Сергей. Пара устроила фотосессию у побережья океана. Парень подарил певице большой букет цветов и кольцо с бриллиантом. На фотографиях они целуются и обнимаются.

Где заканчиваются волны, начинается наша вечность,
– подписала фото Анастасия.

Анастасии Петрик сделал предложение любимый / Фото Диана Ковтун

В комментариях под заметкой подписчики поздравляют Петрик с помолвкой:

  • "Поздравляю! Счастья вам!"
  • "Я очень искренне поздравляю вас! Вы невероятные".
  • "Поздравляю. Желаю счастливой жизни".
  • "Поздравляем влюбленных! Настя, будь счастлива!"
  • "Поздравляю, берегите друг друга".
  • "Невероятно красивые фото, поздравляю вас".

Ранее мы писали, что лидер группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец сделал предложение любимой.

Что известно об Анастасии Петрик

Анастасия Петрик родилась в Одесской области и имеет старшую сестру Викторию, которая также является певицей. Победительница Детского Евровидения-2012 и "Детской Новой волны 2010".

Сестры также участвовали во 2 сезоне талант-шоу "Украина имеет талант". Анастасия выступала и на других конкурсах и сотрудничала с известными артистами, в частности пела "Скрипач осенний" с Ниной Матвиенко.

Петрики уже давно перестали появляться в украинском публичном пространстве. Судя по инстаграму Анастасии, сейчас она больше времени проводит за границей. В описании профиля девушка указала геолокацию Филадельфия.