У сім'ї Анатолія Анатоліча працює водійка, яка возить дітей. Шоумен розсекретив, скільки коштують її послуги.

Анатоліч поділився, що найняти водійку для дітей – це була необхідність, а не примха. Пише Show 24 з посиланням на шоу "Зірки на колесах" від Люкс ФМ.

Анатолій Анатоліч розповів, що вони мешкають під Києвом у районі Вишгорода, робота знаходиться на Оболоні або в центрі столиці, а діти навчаються у Пущі-Водиці.

Удень ми не можемо забирати дітей. Це займає 2-3 години загалом: забрати їх з Пущі-Водиці, відвезти додому, перевдягнутися, потім з Вишгорода відвезти їх на Оболонь на різні гуртки: малювання, танці, кінний спорт. Потім знову їх привезти. Це займає з 4 до 7 години вечора,

– поділився шоумен.

Анатолічу та його дружині, топпіарниці Юлі, складно поєднувати роботу з тим, щоб возити дітей, тож вони найняли для них водійку Вікторію. Жінка їздить на електромобілі.

Вона дівчина. У нас дівчатка. Їм комфортніше, бо водійка. Вони вже з нею добре знайомі, декілька років разом з Вікою,

– додав Анатолій.

Шоумен розсекретив, що послуги водійки коштують близько 30 тисяч гривень щомісяця.

Це виграє нам час. Мені треба відмовитись від половини робочого дня. Зрозуміло, що я ці гроші можу просто заробити. Тобто це не те що примхи, що я не хочу забирати дітей. Я б із задоволенням їх возив, мені це подобається,

– наголосив він.

Що відомо про сім'ю Анатолія Анатоліча?