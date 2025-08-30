Анатолій Анатоліч розповів, чому найняв водійку для дітей і скільки платить їй щомісяця
- Анатолій Анатоліч розповів, що в його сім'ї працює водійка для дітей, яка допомагає з логістикою через зайнятість батьків.
- Послуги водійки коштують близько 30 тисяч гривень на місяць.
У сім'ї Анатолія Анатоліча працює водійка, яка возить дітей. Шоумен розсекретив, скільки коштують її послуги.
Анатоліч поділився, що найняти водійку для дітей – це була необхідність, а не примха. Пише Show 24 з посиланням на шоу "Зірки на колесах" від Люкс ФМ.
Анатолій Анатоліч розповів, що вони мешкають під Києвом у районі Вишгорода, робота знаходиться на Оболоні або в центрі столиці, а діти навчаються у Пущі-Водиці.
Удень ми не можемо забирати дітей. Це займає 2-3 години загалом: забрати їх з Пущі-Водиці, відвезти додому, перевдягнутися, потім з Вишгорода відвезти їх на Оболонь на різні гуртки: малювання, танці, кінний спорт. Потім знову їх привезти. Це займає з 4 до 7 години вечора,
– поділився шоумен.
Анатолічу та його дружині, топпіарниці Юлі, складно поєднувати роботу з тим, щоб возити дітей, тож вони найняли для них водійку Вікторію. Жінка їздить на електромобілі.
Вона дівчина. У нас дівчатка. Їм комфортніше, бо водійка. Вони вже з нею добре знайомі, декілька років разом з Вікою,
– додав Анатолій.
Шоумен розсекретив, що послуги водійки коштують близько 30 тисяч гривень щомісяця.
Це виграє нам час. Мені треба відмовитись від половини робочого дня. Зрозуміло, що я ці гроші можу просто заробити. Тобто це не те що примхи, що я не хочу забирати дітей. Я б із задоволенням їх возив, мені це подобається,
– наголосив він.
Анатолій Анатоліч у шоу "Зірки на колесах": дивіться відео онлайн
Що відомо про сім'ю Анатолія Анатоліча?
Анатолій Анатоліч і Юла познайомилися у 2009 році на дискотеці від радіостанції "ХІТ ФМ". Шоумен був там ведучим, а жінка приїхала разом зі Студією "Квартал 95", де працювала піарницею.
Однак Анатолій і Юла написали одне одному у месенджері лише через два місяці. Потім вони пішли на перше побачення і більше не розлучалися.
Подружжя виховує трьох дітей: доньок Алісу (2011) і Лоліту (2013), сина Ніна (2021).