Анатолий Анатолич рассказал, почему нанял водительницу для детей и сколько платит ей ежемесячно
- Анатолий Анатолич рассказал, что в его семье работает водительница для детей, которая помогает с логистикой из-за занятости родителей.
- Услуги водительницы стоят около 30 тысяч гривен в месяц.
В семье Анатолия Анатолича работает водительница, которая возит детей. Шоумен рассекретил, сколько стоят ее услуги.
Анатолич поделился, что нанять водительницу для детей – это была необходимость, а не прихоть. Пишет Show 24 со ссылкой на шоу "Звезды на колесах" от Люкс ФМ.
Тоже интересно Анатолий Анатолич неожиданно встретил Шварценеггера в США: видео с эмоциональной реакцией шоумена
Анатолий Анатолич рассказал, что они живут под Киевом в районе Вышгорода, работа находится на Оболони или в центре столицы, а дети учатся в Пуще-Водице.
Днем мы не можем забирать детей. Это занимает 2-3 часа в целом: забрать их из Пущи-Водицы, отвезти домой, переодеться, потом из Вышгорода отвезти их на Оболонь на разные кружки: рисование, танцы, конный спорт. Потом опять их привезти. Это занимает с 4 до 7 часов вечера,
– поделился шоумен.
Анатоличу и его жене, топпиарщице Юле, сложно совмещать работу с тем, чтобы возить детей, поэтому они наняли для них водительницу Викторию. Женщина ездит на электромобиле.
Она девушка. У нас девочки. Им комфортнее, потому что водительница. Они уже с ней хорошо знакомы, несколько лет вместе с Викой,
– добавил Анатолий.
Шоумен рассекретил, что услуги водительницы стоят около 30 тысяч гривен ежемесячно.
Это выиграет нам время. Мне надо отказаться от половины рабочего дня. Понятно, что я эти деньги могу просто заработать. То есть это не то что прихоти, что я не хочу забирать детей. Я бы с удовольствием их возил, мне это нравится,
– подчеркнул он.
Анатолий Анатолич в шоу "Звезды на колесах": смотрите видео онлайн
Что известно о семье Анатолия Анатолича?
Анатолий Анатолич и Юла познакомились в 2009 году на дискотеке от радиостанции "ХИТ ФМ". Шоумен был там ведущим, а женщина приехала вместе со Студией "Квартал 95", где работала пиарщицей.
Однако Анатолий и Юла написали друг другу в мессенджере только через два месяца. Затем они пошли на первое свидание и больше не расставались.
Супруги воспитывают троих детей: дочерей Алису (2011) и Лолиту (2013), сына Нина (2021).