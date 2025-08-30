Анатолич поделился, что нанять водительницу для детей – это была необходимость, а не прихоть. Пишет Show 24 со ссылкой на шоу "Звезды на колесах" от Люкс ФМ.

Анатолий Анатолич рассказал, что они живут под Киевом в районе Вышгорода, работа находится на Оболони или в центре столицы, а дети учатся в Пуще-Водице.

Днем мы не можем забирать детей. Это занимает 2-3 часа в целом: забрать их из Пущи-Водицы, отвезти домой, переодеться, потом из Вышгорода отвезти их на Оболонь на разные кружки: рисование, танцы, конный спорт. Потом опять их привезти. Это занимает с 4 до 7 часов вечера,

– поделился шоумен.

Анатоличу и его жене, топпиарщице Юле, сложно совмещать работу с тем, чтобы возить детей, поэтому они наняли для них водительницу Викторию. Женщина ездит на электромобиле.

Она девушка. У нас девочки. Им комфортнее, потому что водительница. Они уже с ней хорошо знакомы, несколько лет вместе с Викой,

– добавил Анатолий.

Шоумен рассекретил, что услуги водительницы стоят около 30 тысяч гривен ежемесячно.

Это выиграет нам время. Мне надо отказаться от половины рабочего дня. Понятно, что я эти деньги могу просто заработать. То есть это не то что прихоти, что я не хочу забирать детей. Я бы с удовольствием их возил, мне это нравится,

– подчеркнул он.

