Хотів би частіше бачитися: Анатолій Анатоліч відреагував на чутки про поїздки до Влада Ями в США

Український телеведучий Анатолій Анатоліч прокоментував публічні закиди щодо свого тісного спілкування з хореографом Владом Ямою. Шоумен розставив усі крапки над "і" та відверто пояснив, чи дійсно літає в гості до кума.

Нещодавно навколо телеведучого спалахнула нова дискусія. Приводом стали слова дружини Володимира Остапчука Катерини, яка у розпалі конфлікту заявила, що Анатоліч нібито регулярно гостює у Влада Ями за океаном. Аби зупинити поширення неправдивої інформації, шоумен вирішив особисто прояснити ситуацію.

Як з'ясувалося, родичі не бачилися вже близько трьох років і зараз практично не підтримують зв'язок. У коментарі порталу BLIK.ua ведучий зазначив, що не має особистої ворожнечі до танцівника і навіть був би не проти відновити дружнє спілкування, проте спеціально про нього не нагадує.

Ми бачилися 3 роки тому. Не спілкуємось, я б хотів частіше бачитися. Він собі там живе, будує кар’єру. Ніхто про нього новини не пише. Коли мене питають, я можу відповісти,

– пояснив Анатоліч.

Анатолій Анатоліч та Влад Яма / фото з інстаграму

Схожий підхід шоумен демонструє і щодо своєї куми – співачки Світлани Лободи. Він підкреслив, що не збирається штучно привертати увагу до артистів за кордоном. Головним критерієм оцінки для нього залишається їхня конкретна допомога державі.

Моя позиція стосовно тих, хто виїхав, – якщо допомагають Україні, я дуже вдячний. Якщо вони просто там живуть, то хай живуть. Це їхній вибір. Я його не засуджую, але у мене інший вибір,

– наголосив телеведучий.

Анатолій Анатоліч з Лободою / фото з інстаграму

Цікаво, що раніше риторика шоумена щодо хореографа була значно жорсткішою. Ще у 2024 році він відверто засуджував відірваність Ями від українських реалій і відмовлявся виправдовувати його дії попри родинні зв'язки.

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення Влад Яма разом із родиною переїхав до Сполучених Штатів. За океаном хореограф продовжує будувати професійну кар'єру, що регулярно викликає хвилю обурення та критики серед українців.

Влад Яма з дружиною в США / фото з інстаграму

За словами Анатолія Анатоліча блокування його Володимиром Остапчуком в соціальній мережі була повною несподіванкою. Шоумен стверджує, що вони навіть не сварилися, тож запідозрив у цьому вчинку Катерину Остапчук.

