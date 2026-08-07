Виявилося, що їхнє спілкування обірвалося. Подробицями телеведучий поділився в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі "РБК-Україна LIFE".

Раніше Анатолій Анатоліч з Володимиром Остапчуком підтримували доволі теплі стосунки. Їх навіть можна було побачити на спільних пробіжках. Після початку повномасштабної війни це спілкування не зникло, а навпаки – зміцнилося.

Навесні цього року стало відомо, що Володимир Остапчук разом із дружиною Катериною та сином Тимофієм емігрували до Канади.

Анатоліч розповів, що телеведучий без пояснень заблокував його в інстаграмі. Це стало для нього повним шоком.

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Ну просто заблокував мене. При тому, що ми не сварилися з Володимиром особисто,

– сказав ведучий.

Він припускає, що Остапчук міг заблокувати його в інстаграмі через позицію своєї дружини Катерини. Водночас детальніше коментувати цю ситуацію не став.

Через якісь погляди його дружини. Я не хочу в це вдаватися. Вони там переїхали, мігрували в Канаду. Тому всім, хто за кордоном, бажаю їм щастя. Хай вони будують там кар'єру собі. Не думаю, що треба їх тягнути сюди,

– сказав Анатолій Анатоліч.

Інтерв'ю з Анатолієм Анатолічем: дивіться відео онлайн

Водночас Анатолій Анатоліч зауважив, що загалом підтримує хороші стосунки з багатьма українськими зірками. Серед його товаришів – Надя Дорофєєва, Міша Кацурін, Олексій Завгородній, Даніель Салем, alyona alyona та інші.

До речі, раніше Анатолій Анатоліч відповів на закиди через те, що не служить у війську.