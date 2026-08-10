Раніше Анатолій Анатоліч та Володимир Остапчук підтримували доволі теплі стосунки, які лише зміцнилися після початку повномасштабної війни. Проте після того, як навесні Остапчук із дружиною Катериною та сином Тимофієм емігрували до Канади, Анатоліч заявив, що телеведучий без жодних пояснень заблокував його в Instagram. Шоумен припустив, що причиною цього стала позиція саме Катерини Остапчук.

У відповідь Катерина опублікувала розгорнуте пояснення у своєму Telegram-каналі, спростувавши ці заяви. За її словами, чоловік заблокував Анатоліча самостійно, а їхнє спілкування припинилося через дружину Анатоліча, Юлу.

Прокинулася. Почитала ці новини. Кажу Вові: "Написати Толі в особисті?". Вова сказав, що ні. Якщо людина виносить все назагал, то треба відповідати назагал,

– пояснила Катерина.

Вона наголосила, що конфлікт між колишніми друзями стався через "лицемірство", попри те, що раніше родини були вхожі в будинки одна одної та разом святкували сімейні й церковні свята. Особливо Катерину обурили слова Анатоліча про те, що не варто тягнути в українське інфополе тих, хто виїхав за кордон.

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Ну і фраза Анатоліча про те, що всіх, хто виїхав, не треба тягнути в укр інфополе – огидна. Не тягни тоді свою куму Лободу, бо за нею більше історій, ніж за нами. І не їзди в гості до Ями в Америку,

– різко відповіла дружина Остапчука.

Катерина Остапчук різко відповіла / Скриншот з телеграму

Катерина також додала, що Анатоліч сидить "на двох стільцях" усі останні роки, але попри власні образи вона ніколи не підтримувала його булінг у мережі. Вона порадила шоумену "публічно тримати нейтралітет, знаючи, як все було насправді".

У конфлікт втрутилася і дружина Анатоліча, Юла, залишивши різке повідомлення, яке Катерина оприлюднила у своєму блозі.

З тобою особисто ніхто не дружив. Ти завжди була причепом Вови. Ми дружили з Вовою ще дві дружини назад до тебе. Тому свою щирість засунь в одне місце. А коментувати Лободу чи Яму не твоє себеківське діло. Гуд бай, чи як там на канадськом,

– заявила Юла.

Юла написала Катерині / Скриншот з телеграму

На це Катерина відповіла, що не збирається виносити на публіку "нічого поганого", хоча знає "занадто багато".

Це дуже низько робити таке навіть після сварки. Одна справа сваритися з людиною, яка тобі ніким не була. Інша справа сваритися з тими, кого вважав друзями, і людьми, які довіряли нам щось особисте,

– підсумувала вона.

Сам Анатолій Анатоліч вирішив не продовжувати публічну перепалку. Коли у соцмережі Threads у шоумена поцікавилися, чи влаштовуватиме він скандал у відповідь на гучні заяви Катерини, той відреагував доволі лаконічно та з використанням нецензурної лексики.

Сварка між Анатолічем та Катериною Остапчук / скриншоти з соц. мереж

Анатолію Анатолічу також часто дорікають через те, що він не на фронті. Шоумен відреагував на закиди щодо служби в армії та розповів, чим корисний у тилу.