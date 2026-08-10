Ранее Анатолий Анатолич и Владимир Остапчук поддерживали довольно теплые отношения, которые только укрепились после начала полномасштабной войны. Однако после того, как весной Остапчук с женой Екатериной и сыном Тимофеем эмигрировали в Канаду, Анатолич заявил, что телеведущий без каких-либо объяснений заблокировал его в инстаграме. Шоумен предположил, что причина этого заключается в позиции именно Екатерины Остапчук.

В ответ Екатерина опубликовала развернутое объяснение в своем Telegram-канале, опровергнув эти заявления. По ее словам, муж заблокировал Анатолича самостоятельно, а их общение прекратилось из-за жены Анатолича, Юлы.

Проснулась. Почитала эти новости. Говорю Вове: "Написать Толе в личку?". Вова сказал, что нет. Если человек выносит все на всеобщее обозрение, то нужно отвечать публично,

– пояснила Екатерина.

Она подчеркнула, что конфликт между бывшими друзьями произошел из-за "лицемерия", несмотря на то, что раньше семьи часто бывали друг у друга в гостях и вместе отмечали семейные и церковные праздники. Особенно Екатерину возмутили слова Анатолича о том, что не стоит втягивать в украинское инфополе тех, кто уехал за границу.

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Ну и фраза Анатолича о том, что всех, кто уехал, не нужно втягивать в украинское инфополе, – отвратительна. Не втягивай тогда свою куму Лободу, ведь за ней больше историй, чем за нами. И не езди в гости к Яме в Америку,

– резко ответила жена Остапчука.

Екатерина Остапчук резко ответила / скриншот из Telegram

Екатерина также добавила, что Анатолич все последние годы сидит "на двух стульях", но, несмотря на личные обиды, она никогда не поддерживала его издевательства в сети. Она посоветовала шоумену "публично сохранять нейтралитет, зная, как все было на самом деле".

В конфликт вмешалась и жена Анатолича, Юла, оставив резкое сообщение, которое Екатерина опубликовала в своем блоге.

С тобой лично никто не дружил. Ты всегда была прицепом Вови. Мы дружили с Вовой еще за две жены до тебя. Поэтому свою искренность засунь себе в одно место. А комментировать Лободу или Яму – не твое дело, самозванка. Гуд бай, или как там по-канадски,

– заявила Юла.

Юла написала Екатерине / скриншот из Telegram

На это Екатерина ответила, что не собирается выносить на публику "ничего плохого", хотя знает "слишком много".

Это очень низко – поступать так даже после ссоры. Одно дело – ссориться с человеком, который для тебя никем не был. Другое дело – ссориться с теми, кого считал друзьями, и с людьми, которые доверяли нам что-то личное,

– подытожила она.

Сам Анатолий Анатолич решил не продолжать публичную перепалку. Когда в соцсети Threads у шоумена поинтересовались, будет ли он устраивать скандал в ответ на громкие заявления Екатерины, тот отреагировал довольно лаконично и с использованием нецензурной лексики.

Ссора между Анатоличем и Екатериной Остапчук / скриншоты из соцсетей

Анатолию Анатоличу также часто упрекают в том, что он не на фронте. Шоумен отреагировал на упреки относительно службы в армии и рассказал, почему он полезен в тылу.