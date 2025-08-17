Сьогодні, 17 серпня, донька модельєра і дизайнера Андре Тана та його колишньої дружини, підприємці Аліни Харечко, святкує день народження. Софії виповнилося 10 років.

Андре Тан привітав доньку зі святом і показав рідкісне фото з нею. Пише Show 24 з посиланням на інстаграм дизайнера.

Андре Тан опублікував фото, на якому тримає доньку на плечах. Обличчя Софії не видно. Ззаду них можна побачити повітряні кульки з надписом "Happy Birthday".

Дизайнер зізнався, що час промайнув дуже швидко – ще ніби вчора він уперше тримав доньку на руках і не розумів, що життя більше "ніколи не буде колишнім", а вже сьогодні Софія святкує 10-річчя.

Я пам'ятаю той момент. Усе моє життя стало іншим. Я створив колекцію, яка була зовсім не схожа на попередні, бо в мені народився новий сенс. Я перестав ризикувати бездумно, перестав "стрибати з парашутом" у всіх сенсах цього слова. Бо відтоді я зрозумів – я відповідаю не тільки за себе. Я відповідаю за тебе,

– написав він.

Андре Тан додав, що став сильнішим, мудрішим і уважнішим до життя.

Андре Тан з донькою Софією / Фото з інстаграму дизайнера

Дизайнер розповів, що нині його донька експериментує і шукає себе. Андре Тан поділився, що Софія займається програмуванням, бальними танцями, ходить на курси шиття і пече для нього найсмачніше печиво.

Моя Софіє, я хочу побажати тобі найважливішого – щоб ти знайшла власний шлях. Щоб у ньому було щастя, радість і внутрішня свобода. Я ніколи не буду наполягати, ким тобі бути – програмісткою, танцівницею, дизайнеркою чи кимось зовсім іншим. Бо це твоє життя, твій вибір і твоя історія,

– звернувся Андре Тан до доньки.

Він наголосив, що завжди буде поруч з Софією і підтримуватиме її. Андре Тан додав, що донька – його натхнення, гордість і "найбільший сенс життя".