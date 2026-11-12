"Мене кликали тричі": чому Андрій Бєдняков так і не вийшов на паркет "Танців з зірками"

Андрію Бєднякову тричі пропонували стати учасником шоу "Танці з зірками". Ведучий розповів, який аргумент організаторів щоразу викликав у нього бажання відмовитися.

На своєму ютуб-каналі Бєдняков пригадав розмови з командою "Танців з зірками". Ведучому пропонували самому вийти на паркет як учаснику. За словами Андрія, така перспектива його не лякала.

Докладно переказувати ті розмови Бєдняков не захотів, однак згадав аргумент, який йому особливо запам'ятався. Хоча ініціатива виходила від команди шоу, Андрія переконували, що участь у проєкті потрібна передусім йому самому.

Мене кликали тричі. Я не боявся. Просто не хочу про це говорити тут, зараз, але той підхід, який там був у тих людей, які займалися танцями, які намагалися мене переконати, що це мені потрібно, а не їм потрібно. Вибачте. Ні,

– пояснив Бєдняков.

Андрій Бєдняков / фото biedniakov

Нагадаємо, наприкінці 2025 року "Танці з зірками" повернулися на українське телебачення після чотирирічної перерви. Тоді глядачі побачили передноворічний спецвипуск "Рух до життя". Разом із Superhumans Center команда шоу збирала кошти на евакуацію поранених захисників із передової.

У січні 2026 року на "1+1 Україна" повідомили, що працюють над новим сезоном. Сам Бєдняков у своїй розповіді не уточнив, коли саме отримував запрошення на шоу.

А тим часом Могилевська привела молодшу доньку на знімання "Голосу країни".